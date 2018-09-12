Полицейские Тобольска задержали омича, похитившего у возлюбленной деньги

12 Сент. 15:01 2018-09-12T15:02:49+03:00

На поиск подозреваемого у стражей порядка ушел почти два года

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Полицейские Тобольска задержали мужчину, подозреваемого в хищение крупной суммы денег у местной жительницы. Преступление произошло еще в начале январе 2017 года. Однако задержать фигуранта удалось только сейчас.

Как следует из материалов дела, потерпевшая взяла в банке кредит на общую сумму 150 тысяч рублей. Для сохранности части денежных средств она передала их своему сожителю. Мужчина какое-то время хранил сбережения сейфе на работе. А спустя некоторое время уехал в командировку и больше на связь не выходил.

- С собой уроженец Омской области забрал и деньги в размере 110 тысяч рублей. Задержать фигуранта по горячим следам тогда не удалось, - отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Однако оперативно-розыскные мероприятия продолжались и сотрудникам уголовного розыска удалось установить маршрут передвижения 39-летнего подозреваемого. В момент, когда он следовал из Омской области в город Сургут, его задержали на железнодорожном вокзале города Тобольска.

Злоумышленник свою вину полностью признал, пояснив, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды. В настоящее время мужчина ожидает суда под подпиской о невыезде.