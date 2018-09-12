2018-09-12T15:02:49+03:00
Общество

Полицейские Тобольска задержали омича, похитившего у возлюбленной деньги

На поиск подозреваемого у стражей порядка ушел почти два года
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские Тобольска задержали мужчину, подозреваемого в хищение крупной суммы денег у местной жительницы. Преступление произошло еще в начале январе 2017 года. Однако задержать фигуранта удалось только сейчас.

Как следует из материалов дела, потерпевшая взяла в банке кредит на общую сумму 150 тысяч рублей. Для сохранности части денежных средств она передала их своему сожителю. Мужчина какое-то время хранил сбережения сейфе на работе. А спустя некоторое время уехал в командировку и больше на связь не выходил.

- С собой уроженец Омской области забрал и деньги в размере 110 тысяч рублей. Задержать фигуранта по горячим следам тогда не удалось, - отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Однако оперативно-розыскные мероприятия продолжались и сотрудникам уголовного розыска удалось установить маршрут передвижения 39-летнего подозреваемого. В момент, когда он следовал из Омской области в город Сургут, его задержали на железнодорожном вокзале города Тобольска.

Злоумышленник свою вину полностью признал, пояснив, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды. В настоящее время мужчина ожидает суда под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора