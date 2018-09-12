Тюменская филармония проведет новый сезон под лозунгом «Музыка 6.0»

12 Сент. 14:17 2018-09-12T14:18:55+03:00

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Тюменская филармония готовится к открытию юбилейного 60-ого сезона. Торжественное событие состоится 21 сентября. В этот день на сцене выступит Тюменский филармонический оркестр под руководством главного дирижера – заслуженного деятеля искусств России Евгения Шестакова выступит Дмитрия Маслеева.

- Юбилей – это всегда праздник и повод встретиться со старыми друзьями, а также дарить подарки и делать сюрпризы. Мы будет делать это в течение всего концертного сезона именно под девизом «Музыка 6.0», - отметил директор учреждения Андрей Чувашов.

В новом сезоне филармония отметит 6 юбилеев. Это 40-летие танцевального коллектива «Зори Тюмени»; маэстро Антон Шароев отметит свой юбилей, а также юбилей оркестра «Камерата Сибири» и еще несколько других, сообщает пресс-служб учреждения культуры. Также планируется провести 6 фестивалей с именитыми музыкантами – Спиваков, Гергиев, Мацуев.

В ближайших мероприятиях Тюменской филармонии – ярмарка абонементов. 14, 15 и 16 сентября все желающие смогут приобрести абонементы с 20% скидкой. А 17 сентября в Тобольске на закрытии Трансибирского фестиваля выступит Тюменский филармонический оркестр.