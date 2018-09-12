2018-09-12T13:34:10+03:00
Экономика

Аграрии Тюменской области продолжают уборку урожая

Среди муниципалитетов региона лидирует Упоровский район
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменские аграрии продолжают уборочную кампанию, несмотря на резко меняющуюся погоду. Среди муниципалитетов региона лидирует Упоровский район. Здесь предприятия АПК перешагнули «экватор» и на 11 сентября собрали 53 процента своих площадей. При этом урожайность составляет 29 центнеров с гектара.

Среди лидеров по проценту убранных площадей на указанную дату также Тюменский и Ярковский районы и Заводоуковский городской округ. 44, 39 и 37 процентов убранных площадей соответственно, сообщает пресс-служба правительства области. При этом по урожайности среди всех районов области Заводоуковский городской округ вышел вперед. Здесь урожайность составляет 32 центнера с гектара.

В целом, на 11 сентября по области обмолочено почти 24,5 процента зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил более 400 тысяч тонн. Активнее всего в закрома уходят озимые культуры. Их собрано уже 87 процентов от посаженных площадей. Также на хранение ушло уже 83 процента гороха.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора