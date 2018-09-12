Аграрии Тюменской области продолжают уборку урожая

12 Сент. 13:34 2018-09-12T13:34:10+03:00

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Тюменские аграрии продолжают уборочную кампанию, несмотря на резко меняющуюся погоду. Среди муниципалитетов региона лидирует Упоровский район. Здесь предприятия АПК перешагнули «экватор» и на 11 сентября собрали 53 процента своих площадей. При этом урожайность составляет 29 центнеров с гектара.

Среди лидеров по проценту убранных площадей на указанную дату также Тюменский и Ярковский районы и Заводоуковский городской округ. 44, 39 и 37 процентов убранных площадей соответственно, сообщает пресс-служба правительства области. При этом по урожайности среди всех районов области Заводоуковский городской округ вышел вперед. Здесь урожайность составляет 32 центнера с гектара.

В целом, на 11 сентября по области обмолочено почти 24,5 процента зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил более 400 тысяч тонн. Активнее всего в закрома уходят озимые культуры. Их собрано уже 87 процентов от посаженных площадей. Также на хранение ушло уже 83 процента гороха.