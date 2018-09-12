2018-09-12T14:02:51+03:00
Общество

В Ишиме лжеврач выманила у пенсионерки свыше 180 тысяч рублей за обряд с яйцом

Потерпевшая съездила домой за деньгами и лично передала их знахарке
Марина Васильева
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской областиФото пресс-службы УМВД России по Тюменской области
Изменить размер текста:

В Ишиме полицейские по горячим следам задержала мошенницу, оставившую пенсионерку без крупной суммы денег. Лжеврач предложила доверчивой пожилой женщине уникальное лечение на основе куриного яйца.

Из беседы с 79-летней потерпевшей полицейские установили, что к ней на улице обратилась женщина. Она, что пенсионерке требуется лечение. Следом подошла другая женщина и присоединившись к беседе, сказала, что тоже хочет излечиться.

- Лжеврач провела некий обряд с куриным яйцом. После этих действий заявительница съездила домой и привезла неизвестной 186 000 рублей, - отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности, причастные к совершению преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора