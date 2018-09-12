В Ишиме лжеврач выманила у пенсионерки свыше 180 тысяч рублей за обряд с яйцом

12 Сент. 13:10 2018-09-12T14:02:51+03:00

Потерпевшая съездила домой за деньгами и лично передала их знахарке

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В Ишиме полицейские по горячим следам задержала мошенницу, оставившую пенсионерку без крупной суммы денег. Лжеврач предложила доверчивой пожилой женщине уникальное лечение на основе куриного яйца.

Из беседы с 79-летней потерпевшей полицейские установили, что к ней на улице обратилась женщина. Она, что пенсионерке требуется лечение. Следом подошла другая женщина и присоединившись к беседе, сказала, что тоже хочет излечиться.

- Лжеврач провела некий обряд с куриным яйцом. После этих действий заявительница съездила домой и привезла неизвестной 186 000 рублей, - отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности, причастные к совершению преступления.