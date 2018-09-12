В Ишиме лжеврач выманила у пенсионерки свыше 180 тысяч рублей за обряд с яйцом
В Ишиме полицейские по горячим следам задержала мошенницу, оставившую пенсионерку без крупной суммы денег. Лжеврач предложила доверчивой пожилой женщине уникальное лечение на основе куриного яйца.
Из беседы с 79-летней потерпевшей полицейские установили, что к ней на улице обратилась женщина. Она, что пенсионерке требуется лечение. Следом подошла другая женщина и присоединившись к беседе, сказала, что тоже хочет излечиться.
- Лжеврач провела некий обряд с куриным яйцом. После этих действий заявительница съездила домой и привезла неизвестной 186 000 рублей, - отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.
В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности, причастные к совершению преступления.