2018-09-12T12:38:09+03:00
Здоровье

Тюменским родителям расскажут о вакцинопрофилактике

Онлайн-конференция по прививкам пройдет 17 сентября на сайте «Детки»
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На вопросы ответит врач аллерголог-иммунолог, д.м.н. Ольга РычковаНа вопросы ответит врач аллерголог-иммунолог, д.м.н. Ольга Рычкова
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Родители Тюменской области могут задать интересующие вопросы по вакцинопрофилактике. Онлайн-конференция, посвященная данной теме, пройдет 17 сентября на сайте «Детки».

Специфическая профилактика заболеваний – тема очень важная в жизни современного человека. Сегодня в динамично меняющемся мире необходимо уметь сохранить здоровье и предупредить возникновение заболеваний.

- Закончилось теплое лето и впереди нас ждут длинные осень и зима. Не за горами сезон эпидемий и уже началась активная прививочная кампания. Онлайн-конференция призвана помочь и оперативно уточнить ответы на имеющиеся вопросы и сомнения родителей, - отметила депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья», в рамках которого проводится онлайн-конференция Елена Кашкарова.

На вопросы родителей по теме вакцинопрофилактики ответит внештатный специалист департамента здравоохранения города Тюмени, врач аллерголог-иммунолог, д.м.н., председатель Экспертного Совета по вакцинопрофилактике Ольга Рычкова. Ответы будут опубликованы 17 сентября 2018 года.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Задать вопросы специалисту Вы можете уже сейчас, в разделе «КОНФЕРЕНЦИИ».

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