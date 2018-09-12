Тюменским родителям расскажут о вакцинопрофилактике

12 Сент. 12:31 2018-09-12T12:38:09+03:00

Онлайн-конференция по прививкам пройдет 17 сентября на сайте «Детки»

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Родители Тюменской области могут задать интересующие вопросы по вакцинопрофилактике. Онлайн-конференция, посвященная данной теме, пройдет 17 сентября на сайте «Детки».

Специфическая профилактика заболеваний – тема очень важная в жизни современного человека. Сегодня в динамично меняющемся мире необходимо уметь сохранить здоровье и предупредить возникновение заболеваний.

- Закончилось теплое лето и впереди нас ждут длинные осень и зима. Не за горами сезон эпидемий и уже началась активная прививочная кампания. Онлайн-конференция призвана помочь и оперативно уточнить ответы на имеющиеся вопросы и сомнения родителей, - отметила депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья», в рамках которого проводится онлайн-конференция Елена Кашкарова.

На вопросы родителей по теме вакцинопрофилактики ответит внештатный специалист департамента здравоохранения города Тюмени, врач аллерголог-иммунолог, д.м.н., председатель Экспертного Совета по вакцинопрофилактике Ольга Рычкова. Ответы будут опубликованы 17 сентября 2018 года.

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