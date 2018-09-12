2018-09-12T12:08:16+03:00
Спорт

Самый длинный в России памптрек открылся в Тобольске

Кататься на нем могут не только велосипедисты, но и любители роликов, самокатов, скейтбордов
Марина Васильева
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Фото с официальной страницы "Маунтинбайк Тобольск" во ВконтактеФото с официальной страницы "Маунтинбайк Тобольск" во Вконтакте
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В минувшие выходные, 9 сентября, в Тобольске состоялось торжественное открытие памптрека. Он разместился на стадионе «Тобол» и состоит из двух одинаковых трасс, тем самым является самым длинным в России. Кататься на нем могут не только велосипедисты, но и любители роликов, самокатов и скейтбордов.

Новую спортивную площадку уже смогли оценить спортсмены из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Каменск-Уральского. Они приняли участие в памп-битве, прошедшей между роллерами, скейтбордистами, кик-скутеристами, велосипедистами МТБ и ВМХ.

В рамках марафона «Тюменская область - территория здорового образа жизни!» также прошла профилактическая акция «Мы за здоровый образ жизни». Ее участниками стали воспитанники «ДЮСШ N2» города Тобольска и гости праздничного открытия памптрека.

Новую спортивную площадка посетил и глава города Владимир Мазур, а также председатель федерации велоспорта Тюменской области Юрий Баранчук.

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