Самый длинный в России памптрек открылся в Тобольске
В минувшие выходные, 9 сентября, в Тобольске состоялось торжественное открытие памптрека. Он разместился на стадионе «Тобол» и состоит из двух одинаковых трасс, тем самым является самым длинным в России. Кататься на нем могут не только велосипедисты, но и любители роликов, самокатов и скейтбордов.
Новую спортивную площадку уже смогли оценить спортсмены из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Каменск-Уральского. Они приняли участие в памп-битве, прошедшей между роллерами, скейтбордистами, кик-скутеристами, велосипедистами МТБ и ВМХ.
В рамках марафона «Тюменская область - территория здорового образа жизни!» также прошла профилактическая акция «Мы за здоровый образ жизни». Ее участниками стали воспитанники «ДЮСШ N2» города Тобольска и гости праздничного открытия памптрека.
Новую спортивную площадка посетил и глава города Владимир Мазур, а также председатель федерации велоспорта Тюменской области Юрий Баранчук.