Тюменских пенсионеров приглашают на бесплатные курсы английского языка

12 Сент. 11:24 2018-09-12T11:27:45+03:00

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В Тюмени стартует проект «Выучишь английский – обретёшь новый мир». К участию в нем приглашаются представители активного поколения 55+, имеющие первоначальные навыки владения иностранным языком. Занятия пройдут в детско-юношеском центре «Авангард» городского департамента по спорту и молодёжной политике.

Занятия начнутся с 15 сентября. Организационное собрание участников проекта состоится уже завтра, 13 сентября, начало в 10 часов. Сам проект рассчитан на 3 месяца обучения. Завершится он 15 декабря. Итогом плодотворной работы должен стать мини-спектакль на английском языке, который удивит родных и близких наших «учеников».

– Наш проект, ставший уже традиционным, направлен на людей в возрасте, которым необходимо усовершенствовать диалоговую речь. К примеру, чтобы общаться с родственниками за рубежом. Востребован он и у бабушек, дедушек, которым надо подтянуть уровень владения иностранным языком, чтобы помогать внукам при выполнении домашнего задания. Занятия будет проводить автор проекта, педагог со стажем Альбина Михайловна Филимонова, - сообщила директор центра «Авангард» Татьяна Феоктистова.

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