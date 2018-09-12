2018-09-12T11:27:45+03:00
Общество

Тюменских пенсионеров приглашают на бесплатные курсы английского языка

Проект стартует с 15 сентября и продлится три месяца
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике ТюмениФото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени
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В Тюмени стартует проект «Выучишь английский – обретёшь новый мир». К участию в нем приглашаются представители активного поколения 55+, имеющие первоначальные навыки владения иностранным языком. Занятия пройдут в детско-юношеском центре «Авангард» городского департамента по спорту и молодёжной политике.

Занятия начнутся с 15 сентября. Организационное собрание участников проекта состоится уже завтра, 13 сентября, начало в 10 часов. Сам проект рассчитан на 3 месяца обучения. Завершится он 15 декабря. Итогом плодотворной работы должен стать мини-спектакль на английском языке, который удивит родных и близких наших «учеников».

– Наш проект, ставший уже традиционным, направлен на людей в возрасте, которым необходимо усовершенствовать диалоговую речь. К примеру, чтобы общаться с родственниками за рубежом. Востребован он и у бабушек, дедушек, которым надо подтянуть уровень владения иностранным языком, чтобы помогать внукам при выполнении домашнего задания. Занятия будет проводить автор проекта, педагог со стажем Альбина Михайловна Филимонова, - сообщила директор центра «Авангард» Татьяна Феоктистова.

КУДА ЗВОНИТЬ

Предварительная запись на курсы осуществляется по телефону: 8 (3452) 35-76-50.

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