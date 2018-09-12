Свой новым фильм тюмецам презентует Алексей Гуськов

12 Сент. 10:51 2018-09-12T10:53:18+03:00

Картина рассчитана не только на молодежную аудиторию, но и на зрителей старшего возраста

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Презентации фильм пройдет в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Кристалл» 7 октября. Автор картины Алексей Гуськов, сыгравший главную роль, пообщается с тюменцами. Кроме него главные роли в фильме исполнили Оксана Фандера, Игорь Угольников и Роман Курцын.

«Вечная жизнь Александра Христофорова» рассказывает историю когда-то популярного актера, довольствующегося сегодня ролью римского легионера в курортном парке аттракционов. Его единственный сын отказывается с ним встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды Судьба делает герою подарок в виде любимой женщины и шанса изменить свою жизнь. Это комедия о смысле жизни и любви. Фильм рекомендован к просмотру всем зрителям старше 12 лет в качестве средства от осенней хандры.

- Мой герой смеется над несмешными, в общем, вещами, - рассказывает о картине Алексей Гуськов. - Он задает себе вопрос: что останется после него. Такой момент, наверное, у всех наступает, когда ты спрашиваешь себя, что после тебя останется - египетская пирамида или сломанный мопед для сына. Мы постарались ответить на эти вопросы с юмором.

2018 год — юбилейный для Алексея Гуськова. Ему исполнилось 60 лет, и картина, которую он представит тюменцам, является, по его собственному выражению, личным высказыванием и своего рода подведением жизненных итогов.

- Фильм сделан в очень добром ключе и в комедийной форме затрагивает важнейшие темы в жизни каждого человека: проблемы семьи, проблемы взаимоотношений между разными поколениями, - считает актер.

Картина рассчитана не только на молодежную аудиторию, но и на зрителей старшего возраста, которые все чаще не находят в современных фильмах важных для себя тем. Съемки фильма проходили в Крыму. Во время работы над картиной съемочная команда занималась не только кинопроизводством, но и добрыми делами. Так, например, помогла в лечении больного ДЦП ребенка из Севастополя. Его перевезли в Москву для проведения операции.