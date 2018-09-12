2018-09-12T10:29:04+03:00
Общество

Заподозрила в измене: тюменка едва не порезала сожителя

Мужчина обратился за помощью в полицию
Марина Васильева
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Фото пресс-службы УМВД России по городу ТюмениФото пресс-службы УМВД России по городу Тюмени
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Накануне, в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Тюмени поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что ему угрожают убийством.

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции, выяснил, что в ходе распития алкоголя между сожителями произошел конфликт. Со слов подозреваемой, она перестала получать знаки внимания от своего возлюбленного. Это натолкнуло ее на мысль о том, что у него появилась другая.

- В результате выяснений отношений злоумышленница схватила кухонный нож и начала размахиваться им, угрожая убийством. Мужчина, опасаясь за себя, спешно обратился за помощью в полицию, - отметили в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.

Полицейский задержали подозреваемую в угрозе убийством. Ей оказалась 26-летняя безработная тюменка. Молодой женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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