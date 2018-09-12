Александр Моор назначил омбудсмена Тюменской области

12 Сент. 09:57 2018-09-12T09:59:39+03:00

Фото с официального сайта Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области

Защищать права предпринимателей ближайшие пять лет вновь будет Лариса Невидайло

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Лариса Невидайло продолжит работу в должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Александр Моор.

Пост омбудсмена Лариса Невидайло будет заниматься в течение ближайших пяти лет. Ее кандидатура также согласована Уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

По мнению представителей бизнеса и органов власти, Лариса Невидайло обладает всеми качествами, необходимыми для эффективной защиты прав и интересов предпринимателей. Омбудсмен успешно зарекомендовала себя на этом ответственном посту в предыдущие пять лет.