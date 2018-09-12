Александр Моор назначил омбудсмена Тюменской области
Лариса Невидайло продолжит работу в должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Александр Моор.
Пост омбудсмена Лариса Невидайло будет заниматься в течение ближайших пяти лет. Ее кандидатура также согласована Уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
По мнению представителей бизнеса и органов власти, Лариса Невидайло обладает всеми качествами, необходимыми для эффективной защиты прав и интересов предпринимателей. Омбудсмен успешно зарекомендовала себя на этом ответственном посту в предыдущие пять лет.