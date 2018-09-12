2018-09-12T09:33:46+03:00
Спорт

Дзюдоисты из Тюменской области усилят российскую сборную на первенстве Европы

Они примут участие в финальном поединке «стенка на стенку»
Марина Васильева
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Фото пресс-службы ГАУ ТО «ЦОП “Тюмень-дзюдо”»Фото пресс-службы ГАУ ТО «ЦОП “Тюмень-дзюдо”»
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Два представителя Тюменской области примут участие в первенстве Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования пройдут в столице Болгарии, городе Софии, с 13 по 16 сентября.

Борьба за медали пройдет в личных и командных состязаниях, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. В последний день турнира, 16 сентября, в соревнованиях «стенка на стенку» сборную команду России усилят два представителя Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Это воспитанники тренера Андрея Вуколова, мастера спорта России, победители и призеры первенств России и Кубков Европы – Алина Сергеева (до 48 кг) и Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг).

Начало личных соревнований в 10:00. Финальные поединки будут проходить в 16:00 ежедневно, время указано местное. Онлайн результаты можно отследить на сайте соревнований

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