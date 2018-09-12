Тюменские автоинспекторы проводят рейды в сельских поселениях

12 Сент. 08:39 2018-09-12T09:07:40+03:00

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Сотрудники полка ДПС ГИБДД проводят профилактические мероприятия «Мотоциклист» в районах крупных населенных пунктов. В поле зрения сотрудников Госавтоинспекции поселения, расположенные в окрестностях Тюмени вдоль федеральной автодороги Тюмень-Омск.

Инспекторы мотовзвода ДПС патрулируют сельские поселения и выявляют нарушения правил дорожного движения мотоциклистами. Эти меры позволяют повысить дорожную дисциплину среди сельских жителей. Зачастую они имеют мототранспорт, не зарегистрированный в установленном порядке, с техническим состоянием, не отвечающим нормам безопасности.

С начала года автоинспекторы выявили 40 водителей, управляющих мототранспортом в состоянии опьянения. К административной ответственности привлекли за нарушение правил дорожного движения более 250 водителей мототранспорта. Из них 44 – за отсутствие водительского удостоверения соответствующей категории, 62 – за отсутствие полиса ОСАГО, 16 – за управление транспортом не зарегистрированным в установленном порядке, 23 – за езду без документов.

В ближайшее время рейдовые мероприятия пройдут в населенных пунктах, расположенных вдоль автодорог Тюмень - Ханты-Манскийск, Екатеринбург-Тюмень, Курган-Тюмень и Тюмень-Салаирка.

Всего, в текущем году на дорогах области по вине водителей мототехники произошло 89 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли, 96 получили травмы.