В Тюмени возобновил работу второй этаж Центрального рынка

12 Сент. 07:54 2018-09-12T09:24:06+03:00

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Второй этаж центрального рынка Тюмени, расположенного по улице Герцена сегодня, 12 сентября, возобновил работу. Собственник устранил нарушения требований пожарной безопасности.

Ранее прокуратура Тюмени совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Тюменской области проверила соблюдение требований пожарной безопасности в ТМУП «Рынок». Сотрудники комиссии выявлили 21 нарушение. Собственника помещения оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура внесла представление об устранении нарушений и направила в Центральный районный суд Тюмени иск о приостановлении деятельности рынка до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

23 мая 2018 года Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск прокуратуры и приостановил на втором этаже работу Центрального рынка до устранения нарушения требований пожарной безопасности.

После несколько проверок в мае 2018 года собственник здания окончательно устранил все замечения. В этом убиделись сотрудники надзорного ведомства вместе с специалистами ГУ МЧС России по Тюменской области в рамках повторной проверки, состоявшейся 7сентября.

Служба судебных приставов 11 сентября завершила исполнительное производство в отношении ТМУП «Рынок». Сегодня, 12 сентября 2018 года, Центральный рынок возобновил свою работу.