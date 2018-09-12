В Тюмени возобновил работу второй этаж Центрального рынка
Второй этаж центрального рынка Тюмени, расположенного по улице Герцена сегодня, 12 сентября, возобновил работу. Собственник устранил нарушения требований пожарной безопасности.
Ранее прокуратура Тюмени совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Тюменской области проверила соблюдение требований пожарной безопасности в ТМУП «Рынок». Сотрудники комиссии выявлили 21 нарушение. Собственника помещения оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Кроме того, прокуратура внесла представление об устранении нарушений и направила в Центральный районный суд Тюмени иск о приостановлении деятельности рынка до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
23 мая 2018 года Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск прокуратуры и приостановил на втором этаже работу Центрального рынка до устранения нарушения требований пожарной безопасности.
После несколько проверок в мае 2018 года собственник здания окончательно устранил все замечения. В этом убиделись сотрудники надзорного ведомства вместе с специалистами ГУ МЧС России по Тюменской области в рамках повторной проверки, состоявшейся 7сентября.
Служба судебных приставов 11 сентября завершила исполнительное производство в отношении ТМУП «Рынок». Сегодня, 12 сентября 2018 года, Центральный рынок возобновил свою работу.