2018-09-12T07:46:25+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года

Только за август было перевезено более миллиона человек
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Фото пресс-службы компании «Уральские авиалинии»Фото пресс-службы компании «Уральские авиалинии»
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В августе 2018 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 1 078 374 пассажира (+12% к показателям августа 2017 года). Всего за этот месяц было выполнено 6 576 рейсов, из которых 3 756 рейсов по России, 1 127 – в страны СНГ и 1 693 рейса – в страны дальнего зарубежья. Пассажирооборот за август составил 2 575 675 тысяч пассажирокиллометров.

По итогам летних месяцев 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 2 998 862 пассажира (+12% к 2017 году). На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) – 1 702 277 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) – 854 266 человек, по СНГ – 442 319 человек. Всего было выполнено 19 002 рейса, включая 5 089 – по МВЛ, 10 994 – по ВВЛ, 2 919 – по СНГ.

Самыми популярными направлениями лета у пассажиров традиционно стали курорты Черноморского побережья: Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик. Среди международных маршрутов: Ларнака, Барселона, Тель-Авив, Тбилиси, Батуми, Ереван и др.

В целом с начала года авиакомпанию выбрали для своих путешествий 6 021 808 пассажиров (+15% к 2017 году). По ВВЛ – 3 349 824, по МВЛ – 1 563 599, по СНГ – 1 108 385. Авиаперевозчик выполнил 41 036 рейсов (+ 14% к 2017 году) в период с января по август текущего года. По России – 23 013, по международным направлениям – 10 173 и по СНГ – 7 850. Пассажирооборот вырос на 16% и составил 14 394 629 млн. пасс. км.

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