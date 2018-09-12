2018-09-12T07:16:13+03:00
Общество

Жители Тюменской области напишут первый в России ИТ-диктант

Сделать это можно будет на площадка в Тюмени, Ишиме и Тобольске
Марина Васильева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Завтра, 13 сентября в Тюмени пройдут первый в России ИТ — диктант. Его цель - определение и повышение уровня цифровой грамотности населения.

Цифровые технологии прочно вошли в жизнь каждого человека. Сегодня цифровая грамотность также важна, как знание правил пунктуации и орфографии.

Участникам ИТ – диктанта предстоит выполнить тестовые задания разного уровня сложности. На это дается 1 час. Проверить свои знания в ИТ-сфере смогут как жители Тюменской области, так и жители других регионов России и зарубежных стран, передает пресс-служба правительства области.

Тестовые задания откроются 13 сентября и будут доступны в течение всего дня на сайте rgweb72.ru. Также 13 сентября будут работать очные площадки. В Тюменской области их три - в Институте математики и компьютерных наук, аудитория №111, в Ишимском педагогическом институ теимени П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ и в Тобольске на улице Знаменцева, 58в (учебный корпус 5) аудитория 216.

КУДА ЗВОНИТЬ

Для того, чтобы принять участие в ИТ- диктанте на очной площадке, необходимо зарегистрироваться, позвонив по номеру: 8 3452 565 808.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора