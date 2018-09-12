За лето на территории Тюменской области отдохнуло свыше 134 тысяч детей

12 Сент. 06:45 2018-09-12T06:47:42+03:00

Изменить размер текста: A A

За лето 2008 года на территории 649 лагерей отдохнуло более 134 тысяч детей Тюменское области. За проведением летней оздоровительной кампании в регионе внимательно следило управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Все оздоровительные учреждения начали свою работу только после получения санэпидзаключения. Тюменская область вошла в список пилотных регионов по внедрению программного продукта «Оценка эффективности оздоровления», разработанного ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены». На текущий год пилотный проект реализован в 8 стационарных загородных организациях отдыха и оздоровления Тюменской области.

- Программное средство позволяет более качественно и точно оценить оздоровительный эффект, дает возможность оперативно собирать и анализировать необходимую информацию, формировать отчеты об эффективности оздоровления для родителей и сводные отчеты об оздоровительной смене, - отметили в пресс-службе ведомства.

Так, зафиксировано, что выраженный оздоровительный эффект остается стабильным и отмечен у 96% детей. Всего за летнюю кампанию в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты управления провели более 400 плановых и внеплановых проверок. Особое внимание уделялось контролю за организацией питания, условиями размещения детей и подростков, организацией водоснабжения. Было отобрано и исследовано порядка 900 проб пищевых продуктов и около1 тыс. готовых блюд.

Кроме того, в ходе летней кампании было исследовано более 1 тыс. проб питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, порядка 70 проб воды бассейнов и открытых водоемов для купания детей. Вспышек инфекционных заболеваний, пищевых отравлений в оздоровительную кампанию не зарегистрировано.