2018-09-12T06:30:04+03:00
Общество

В Тюменской области горе-папаша пытался спрятаться от приставов под диваном

Мужчина не желал выплачивать своей дочери алименты
Марина Васильева
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Фото пресс-службы УФССП России по Тюменской областиФото пресс-службы УФССП России по Тюменской области
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В Заводоуковске судебные приставы задержали 33-летнего местного жителя. В отношении мужчины было заведено исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментным платежам. Он задолжал своей 5-летней дочери 30 тысяч рублей.

Мужчина давно отказался помогать семье, избегал встреч с супругой и успешно скрывался от работников Службы судебных приставов. Но на этот раз, удача подвела его. Представители ведомства, придя по месту проживания горе-папаши, нашли его прятавшимся в шкафу. Должника доставили в Заводоуковский межрайонный отдел УФССП России по Тюменской области.

Административная ответственность не повлияла на мужчину. Он продолжил уклоняться от уплаты алиментов. В очередной раз судебные приставы по ОУПДС обнаружили мужчину его в той же квартире. На этот раз он прятался под диваном, отметили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области. Визит гражданина в отдел закончился для него уголовной ответственностью. В настоящее время он оплатил задолженность по алиментам и ожидает решения суда.

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