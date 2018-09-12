2018-09-12T06:02:42+03:00
Общество

Тюменцы записали почти 200 видеопризнаний в любви региону

Они знаются, что любят область за стремительное развитие и радушие людей
Марина Васильева
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Фото предоставлено организаторами проектаФото предоставлено организаторами проекта
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Тюменцы записали около 200 видеопризнаний в любви своему региону записали в студии «Моего портала» в инфопарке на Цветном бульваре. Многие отмечают, что любят регион за стремительное развитие, уровень жизни и радушие жителей.

Так, победительница национального конкурса «Мисс Россия 2016» Яна Добровольская отметила, что любит не только область, но и сам город Тюмень.

- Люблю за комфорт, за удобство. За то, что у нас реализуются такие интересные проекты. За то, что у нас такие талантливые люди. Побывав во многих городах, могу с уверенностью заявить, что Тюмень действительно является лучшим городом Земли, - отметила Яна Добровольская.

Напомним, инфопарк, в котором Тюменская область признается в любви каждому своему жителю, начал свою работу 30 августа на Цветном бульваре. Любой желающий может посетить его ежедневно с 12:00 до 22:00 часов. За это время площадку посетили уже больше 56 000 человек.

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