2018-09-12T05:13:37+03:00
Общество

Погода в Тюмени 12 сентября: ясный, но прохладный день

Днем воздух прогреется до +8 - +13 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 12 сентября, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха до +0 - +5, при прояснении до -5.

Днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с. Местами порывы могут достигать до 13 м/с. Столбик термометра поднимется до отметки +8 -+13 градусов.

В Тюмени сегодня ожидается ясный, но прохладный день. Утром температура воздуха составит +7-+16 градусов. Днем воздух максимально прогреется до +16-+17 градусов. Ночью столбик термометра опустися до отметки +7-+8 градусов.

В первой половине дня оижается западный ветер 3,9-4,9 м/с. После обеда он изменит направление на юго-западное 3,8-3,2 м/c.

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