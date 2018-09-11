Тюмень попрощалась с генералом Валерием Борисовым

11 Сент. 16:32 2018-09-11T16:38:17+03:00

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Прощание с ветераном МВД России, генерал-майором милиции в отставке Валерием Борисовым прошло сегодня, 11 сентября, в Тюмени. Отдать дань памяти в Тюменский драмтеатр пришли родственники, ветераны и действующие сотрудники органов внутренних дел, представители органов власти и общественности.

Валерия Дмитриевича со всеми почестями похоронили на Червишевское кладбище, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Генерала Борисова в Тюмени, да и далеко за ее пределами знали не только сотрудники силовых структур. Валерий Дмитриевич с 1993 года являлся заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России, а затем — начальником Уральского регионального управления по борьбе с организованной преступностью ГУБОП МВД России. С 2001 по 2002 годы возглавлял ГУВД Тюменской области.

За безупречное исполнение служебного долга он награжден многими ведомственными наградами. Его коллеги отмечают, что Борисов всегда отличался высоким профессионализмом, открытостью, порядочностью, готовностью прийти на помощь в трудную минуту. На его примере выросло немало сотрудников органов внутренних дел. Многие из бывших учеников Борисова, начинавших службу под его началом, ныне занимают руководящие посты.

- Он был настоящим мужчиной и честным человеком, что сегодня большая редкость. Благодаря Валерию Дмитриевичу в моем жизненном опыте есть два момента: во-первых я чувствую своим сердцем понятие Боевое братство, во-вторых, я видел, что бороться с организованной преступностью в нашей стране возможно эффективно и профессионально, - отметил известный тюменский фотограв Сергей Русанов. Он несколько лет работал в пресс-центре РУБОП. - О степени понимания необходимости информирования общества через СМИ о проблемах и событиях криминального характера и противодействия преступности говорит мое удостоверение №01 Уральского РУБОП за подписью В.Д.Борисова, благодаря которому сделано много много оперативных и нужных читателям репортажей.