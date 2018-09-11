2018-09-11T16:12:23+03:00
Авто

Перекресток улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени закроют на несколько дней

Здесь пройдет ремонт тепловых сетей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Движение транспорта через перекресток улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени ограничат на пять дней. Здесь пройдет ремонт тепловых сетей.

Проезд будет закрыт с 20.00 часов 12 сентября до 6.00 часов 17 сентября. Объезд по улицам Мориса Тореза, Республики, Мельникайте и 50 лет ВЛКСМ.

Водителей призывают внимательно следовать предписаниям дорожных знаков. В связи с возможными пробками ГИБДД рекомендует заранее выбирать маршруты движения и планировать объезд ремонтных работ.

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