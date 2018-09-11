Перекресток улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени закроют на несколько дней
Здесь пройдет ремонт тепловых сетей
Изменить размер текста:
Движение транспорта через перекресток улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени ограничат на пять дней. Здесь пройдет ремонт тепловых сетей.
Проезд будет закрыт с 20.00 часов 12 сентября до 6.00 часов 17 сентября. Объезд по улицам Мориса Тореза, Республики, Мельникайте и 50 лет ВЛКСМ.
Водителей призывают внимательно следовать предписаниям дорожных знаков. В связи с возможными пробками ГИБДД рекомендует заранее выбирать маршруты движения и планировать объезд ремонтных работ.