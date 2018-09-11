Клиенты Сбербанка могут купить квартиру от застройщика на сайте ДомКлик

11 Сент. 15:57 2018-09-11T16:01:28+03:00

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Клиенты Сбербанка с одобренной ипотекой могут воспользоваться услугой покупки недвижимости через интернет. На сайте ДомКлик можно выбрать квартиру и отправить объект на согласование в банк. Для этого достаточно кликнуть на желаемую квартиру, и процесс одобрения объекта запустится в режиме онлайн.

На сегодняшний день онлайн одобрение квартиры в новостройках можно получить у девяти застройщиков, аккредитованных Тюменским отделением Сбербанка: ГК «Меридиан», «Брусника», ГК «Снегири», ООО «ТСЗ», АО «Сибстройсервис», СК «Звезда», ГК «ЭНКО», ГК «В72», ООО «СтоунСтрой».

«Теперь клиенты с одобренной ипотекой Сбербанка могут, не выходя из дома, посмотреть планировочные решения и выбрать квартиру от партнеров-застройщиков на сайте ДомКлик. Онлайн ободрение доступно только для аккредитованных банком новостроек, это значит, что застройщик – надежная и заслуживающая доверия компания. Благодаря нашему новому сервису онлайн бронирования квартир клиенты могут выйти на сделку за 4 рабочих дня», –комментирует начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Оксана Губко.

«ДомКлик» – это сервис Сбербанка для покупки недвижимости. На сайте и в мобильном приложении клиент может выбрать квартиру от застройщиков или агентств недвижимости, оформить ипотеку, а также воспользоваться смежными услугами: электронной регистрацией права собственности, сервисом безопасных расчетов, оценкой стоимости жилой недвижимости и правовой экспертизой.