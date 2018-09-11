ГИБДД просит тюменцев проверить состояние дорог возле школ и садов

11 Сент. 15:40 2018-09-11T15:40:12+03:00

Обо всех недостатках нужно сообщать на горячую линию или сайт Госавтоинспекции

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Родителей, общественников и администрации школ и садов Госавтоинспекция просит проверить дорогу, разметку и дорожные знаки возле учебных заведений. Если где-то возникают нарекания или сомнения, нужно об этом сообщить в ГИБДД.

Звонков ждут на горячей линии по телефону: 794-555 и на электронной почте: gibdd72@mail.ru. Сообщения также можно оставить на сайте ГИБДД www.72.gibdd.ru. Информация необходима, чтобы дорога на занятия была действительно безопасной.

Накануне учебного года все подходы к школам и садам были проверены, разметку на нерегулируемых пешеходных переходах была нанесена пластичным материалом. Установлено более 1500 новых дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети» на щитах с флуорисцентной пленкой желто-зеленого цвета. Только в Тюмени на нерегулируемых пешеходных переходах обустроено 326 мигающих светодиодных светофоров на солнечных батареях. Вблизи образовательных организаций смонтировано более десяти километров пешеходных ограждений.