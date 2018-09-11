11 Сент. 15:13 2018-09-11T15:18:22+03:00

Десять чемпионов мира приняли участие в спортивном празднике в Тюмени

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Десять чемпионов провели спортивный форум для детей их родителей. Праздник «Выбери спорт! Выбери здоровье! Выбери жизнь!» состоялся в рамках конкурса «Тюменская марка» в атлетическом клубе «Антей».

Олимпийская чемпионка Луиза Носкова, четырехкратный чемпион мира Данил Чаюн, двукратные чемпионки мира Наталья Проскурякова и Элина Гоок, а также другие именитые спортсмены провели занятия со всеми желающими детьми из школ Тюмени.

- У нас есть стремление привлечь как можно больше ребят к спорту. Может быть, после сегодняшней встречи некоторые дети поймут, что спорт им нравится, они готовы этим заниматься в дальнейшем, и мы увидим в будущем новых чемпионов из Тюмени. Важно сейчас дать им максимум в технической, специально-физической, общефизической подготовке, чтобы они многое умели и знали к чему стремиться в дальнейшем, - отметил Данил Чаюн.

Один из участников спортивного форума – ученик 3 класса школы №92 Костя Беляев рассказал, что такие праздники очень интересны и полезны: «Чемпионы показали упражнения для занятий, рассказали о своих наградах и об участии в чемпионатах. Это нам важно, чтобы мы были сильными, здоровыми и умели защитить себя».

В течение нескольких часов чемпионы проводили мастер-классы, тренировки для ребят, рассказывали о том, как они начали заниматься спортом. В завершении они пожелали школьникам любить спорт и раздали памятные сувениры.

Отметим, в Тюмени действуют 16 спортивных школ. В них обучаются более 22 тысяч детей.