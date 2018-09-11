2018-09-11T15:05:45+03:00
Общество

Почти 4 тысячи человек проверили свое здоровье на фестивале "Тюменская осень"

Горожане также разыграли полезные призы и поставили прививки от гриппа
Маргарита КАЛИНКИНА
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Почти 4 тысячи человек проверили свое здоровье на фестивале "Тюменская осень". Фото группы "Тюмень-наш дом" vk.comПочти 4 тысячи человек проверили свое здоровье на фестивале "Тюменская осень". Фото группы "Тюмень-наш дом" vk.com
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Тесты на определение качества воды, автоматические тонометры и другие полезные для здоровья подарки разыграли жители Тюмени на фестивале «Тюменская осень». Розыгрыши проходили в палатках здоровья и в них приняли участие 2,5 тысячи граждан.

Фото группы "Тюмень-наш дом" vk.com

Фото группы "Тюмень-наш дом" vk.com

Для малышей, которые пришли на фестиваль с родителями, организаторы подготовили игры-раскраски о секретах здорового образа жизни, а для взрослых – полезные информационные материалы.

Кроме того в облбольнице №2, поликлиниках №1 и 17 работали вакциномобили. Прививки от гриппа поставили 352 человека, сообщили в областном Департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

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