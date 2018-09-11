Пьянка в гараже: тюменец одним ударом убил знакомого

11 Сент. 14:16 2018-09-11T14:16:38+03:00

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Тюменский бомж ударом ножа в грудь убил своего собутыльника. Преступление совершено в минувшее воскресенье, 9 сентября, около 19.30 в одном из гаражей кооператива «Алитет». Тело 27-летнего мужчины с раной в груди было найдено членами кооператива.

Подозреваемого в убийстве удалось найти по «горячим следам». Им оказался 43-летний ранее судимый мужчина. На него уже заведено уголовное дело на основании ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, смертельную рану молодой человек получил во время пьяной ссоры. Для мгновенной смерти хватило одного удара.

Следователями следственного управления СК РФ по Тюменской области назначено несколько судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также собираются доказательства вины бездомного, сообщили в следственном отделе по Ленинскому округу Тюмени.