На фестивале «Тюменская осень» горожане съели более 11 тонн бесплатной каши

11 Сент. 13:50 2018-09-11T14:05:26+03:00

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Более 11 тонн гречневой каши с мясом съели жители Тюмени на фестивале «Тюменская осень». Полевые кухни бесплатно раздали 80 тысяч порций.

Почти 200 площадок гастрономического фестиваля, горожане пробовали как уже давно известные блюда, так и абсолютно новые. Им рассказывали и показывали передовые технологии приготовления пищи, угощали вкусной еды.

В городе также работали продуктовые ярмарки, где можно было купить продукцию местных производителей по сниженной цене. В итоге 60 тюменских предприятий торговли и общественного питания продали почти 2 тонны хлебобулочных и кулинарных изделий, 500 кг кондитерских изделий, 250 кг шашлыка и 3 тысячи литров напитков.