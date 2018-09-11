В Тобольске фельдшеру скорой помощи запретили лечить людей

11 Сент. 13:31 2018-09-11T13:33:17+03:00

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Фельдшеру скорой помощи на два года запретили заниматься лечебной деятельностью. 30-летний медик осуждена и признана виновной в неоказании помощи больному и подделке документов, чтобы скрыть другое преступление. Ей назначено 2 года лишения свободы условно.

Преступление было совершено 27 февраля 2017 года. Фельдшер приехала на ночной вызов в микрорайон № 4 к 67-летней пенсионерке и, не проведя никаких диагностических и реанимационных мероприятий, поставила диагноз «биологическая смерть». На самом деле смерть была клиническая и при ней необходимо было проводить реанимацию, пояснили в следственным отделом по Тобольску. Незадолго до приезда бригады скорой помощи, потерпевшая отвечала на звонки по телефону и сама попросила соседку вызвать ей скорую помощь.

Фельдшер также изменила время прибытия, время пути, а также изменила время снятия ЭКГ у потерпевшей, чтобы оправдать свое бездействие.