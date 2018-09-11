В Тюменской области задержан автобус с нелегальными мигрантами

11 Сент. 13:15 2018-09-11T13:17:38+03:00

35 человек въехали в России с нарушением закона

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Автобус с нелегальными иностранцами задержан в Тюменской области. Полицейские обнаружили его в ходе очередного рейда про профилактике нарушений миграционного законодательства. Оказалось, что из 57 человек 35 не имеют разрешений на пребывание в России.

Граждане СНГ пояснили, что приехали в регион на заработки, но не нашли жилье для регистрации, поэтому не смогли встать на миграционный учет.

На пассажиров автобуса составлено 49 административных протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранцем режима пребывания в России». Пять человек будут выдворены за пределы страны, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства будут продолжены.