2018-09-11T12:45:31+03:00
Происшествия

Безработный тюменец угнал машину из автосалона

Автомобиль удалось быстро найти и остановить
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени задержан мужчина, который угнал из автосалона автомобиль. Молодой человек увидел открытую машину, в которой находились ключи в замке зажигания, и воспользовался моментом.

Руководитель автосалона тут же сообщил в полицию. По оперативной ориентировке инспекторы ГИБДД вышли на след угонщика, был введен план «Перехват» и злоумышленик схвачен.

Угонщиком оказался 37-летний безработный. Сейчас на него заведено уголовное делона основании части 1 статьи 166 УУ России «Неправомерное завладение автомобилем». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

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