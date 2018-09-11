Безработный тюменец угнал машину из автосалона

11 Сент. 12:45 2018-09-11T12:45:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени задержан мужчина, который угнал из автосалона автомобиль. Молодой человек увидел открытую машину, в которой находились ключи в замке зажигания, и воспользовался моментом.

Руководитель автосалона тут же сообщил в полицию. По оперативной ориентировке инспекторы ГИБДД вышли на след угонщика, был введен план «Перехват» и злоумышленик схвачен.

Угонщиком оказался 37-летний безработный. Сейчас на него заведено уголовное делона основании части 1 статьи 166 УУ России «Неправомерное завладение автомобилем». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.