В Тюмени скончался самобытный художник Владимир Глухов

11 Сент. 12:16 2018-09-11T12:32:47+03:00

Все, кто его знал с трудом верят в произошедшее

Изменить размер текста: A A

Известный тюменский художник Владимир Глухов скончался сегодня, 11 сентября. Весть об этом моментально облетела весь город и потрясла всех, кто его хоть немного знал. Сообщение также появилось на страничке хужожника в «Фейсбуке».

«В это невозможно поверить» - чаще всего пишут и говорят его друзья, коллеги, знакомые и просто почитатели таланта. Они скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким мастера.

«Как же так, Вовка?... Думал этой осенью побродим по Душанбе, отыскивая наши, те старинные закоулки. Не все рассказал мне еще, не подарил вторую книгу... Прямо сердце надорвалось. Какая утрата, какая потеря. Какое горе. Скорблю, горюю, плачу, рыдаю по тебе, Вовка. Покойся с миром!» – написал под сообщением о смерти Набишер Джураев.

Еще несколько дней назад, 7 сентября, художник сообщил, что продал картину «Сенокос», написанную маслом в 1997 году. На ней изображена женщина с косой.

Последняя проданная картина Владимира Глухова. За 4 дня до смерти

«Несколько раз, за эти 20 лет, мужики хотели ее купить на выставках, но жОны, ругаясь и визжа, тащили мужиков на улицу поскорее... Один раз жена Одного, тоже хотела, но тут - Он выступил в роли тащащего...Но сегодня - на удивление! - не очень долго сомневаясь - купил один старый знакомый. Торговался правда, как .... ну, не знаю, как кто. Во всяком случае - не как таджик. Без огоньку и юмору. О! Как - русский. Как - забор тюменский. Как - шлагбаум налоговый. Категорично так! Но все равно - хорошо получилось! Слава Богу!», - поделился тогда впечатлениями Владимир Иванович.

Сегодня несколько человек вспомнили об этом.

- Старуха с косой как предчувствие, как знак, Вавака, - с горечью отметила Ирина Громова.

СПРАВКА

Владимир Иванович Глухов родился в Душанбе. В 1981 году окончил Душанбинское художественное училище им. Олимова. Затем переехал в Тюмень. В 1998 году – МГХИ им. Сурикова в Москве.

Член Союза художников.

Писал в жанрах французского модернизма, импрессионизма, фовизма, русского авангарда 1920-х годов.

Участник многих выставок по всей России. Его работы хранятся в музеях Душанбе, Москвы, Тюмени, а также в частных коллекциях жителей Парижа, Лондона, Брюсселя, Севильи.

О себе как о художнике говорил: «широко известен в узких кругах».