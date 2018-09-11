В Тюменскую область вновь идут ночные заморозки

11 Сент. 11:24 2018-09-11T11:25:15+03:00

Температура от 0 до -5 градусов ожидается в ближайшие сутки

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Ночные заморозки вновь ожидаются в Тюменской области. 11 и 12 сентября прогнозируется понижение температуры до 0 -5 градусов, сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС предупреждает, что с наступлением холода повышается риск повреждения и гибели сельхозкультур и садовых растений. Возможен рост техногенных пожаров из-за нагрузки на электросети, газового или электрооборудования, использования неисправных печей.

Повышается вероятность случаев переохлаждения людей, особенно среди социально незащищённых слоёв населения.

Возможно увеличение количества дорожных авария из-за льда на дорогах.

Гражданам стоит быть бдительными во время прогулок, за рулем и при обогреве жилья.