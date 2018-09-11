В Тюменскую область вновь идут ночные заморозки
Ночные заморозки вновь ожидаются в Тюменской области. 11 и 12 сентября прогнозируется понижение температуры до 0 -5 градусов, сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
МЧС предупреждает, что с наступлением холода повышается риск повреждения и гибели сельхозкультур и садовых растений. Возможен рост техногенных пожаров из-за нагрузки на электросети, газового или электрооборудования, использования неисправных печей.
Повышается вероятность случаев переохлаждения людей, особенно среди социально незащищённых слоёв населения.
Возможно увеличение количества дорожных авария из-за льда на дорогах.
Гражданам стоит быть бдительными во время прогулок, за рулем и при обогреве жилья.