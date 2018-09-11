В Тюмени открывают медцентр гемодиализа

11 Сент. 11:10 2018-09-11T11:10:23+03:00

Он создан по инициативе и при активном участии самих пациентов

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Медицинский центр гемодиализа открывают 12 сентября в Тюмени. Горожане с хронической почечной недостаточностью давно ждали этого события. Сейчас в областном центре более 400 человек нуждаются в гемодиализе. Новый центр способен обеспечить лечением 120 человек.

Учреждение будет работать на Лесобазе по ул. Дамбовская, 65. Оно оснащено высококачественными аппаратами немецкой компании B.Braun с учетом пожеланий пациентов. Горожане активно участвовали на всех этапах реализации проекта – давали советы по выбору места расположения, делились рекомендациями по оснащению центра.

- Открытие центра, во многом – результат их деятельности, ведь это первый медцентр в России построенный по инициативе пациентов – рассказал председатель правления межрегиональной ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу, доцент кафедры нефрологии Московского государственного медико-стоматологический университета имени Евдокимова Валерий Шило.