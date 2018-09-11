В Тюмени сократилось количество случаев отравления алкоголем

11 Сент. 10:34 2018-09-11T10:49:03+03:00

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Тюменцы стали меньше травиться алкоголем. За 8 месяцев текущего года зарегистрировано 270 случаев отравлений, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за 8 мес. 2017 г.- 328). Снизилось на 17% и число отравлений с летальным исходом.

Такую статистику приводит областное управление Роспотребнадзора в связи с Всероссийским Днем Трезвости, который отмечается сегодня, 11 сентября. В этот день в стране проходят различные мероприятия, основная цель которых — пропаганда трезвого образа жизни.

Чаще всего тюменцы получают отравления о этилового спирта. Таких случаев 95%. Групповых и массовых отравлений алкоголем не зарегистрировано.

Ядовитое спиртное чаще всего пьют мужчины, их 80% в статистике отравившихся. 4% составляют дети до 14 лет и 4% - подростки 15-17 лет. Более 50% пострадавших являются безработными.