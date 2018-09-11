11 Сент. 10:06 2018-09-11T10:13:48+03:00

Инновации, строительство жилья и развитие АПК: что ждет Тюменскую область ближайшие 5 лет Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На выборах губернатора тюменцы выбрали курс для развития региона

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Внедрять инновации, строить много жилья и развивать сельское хозяйство. Это только часть приоритетных направлений, которые будут развиваться в ближайшие годы под руководством нового губернатора Александра Моора. Перспективы региона спрогнозировала директор АНО «Центр изучения гражданских инициатив» Светлана Ярославова.

По ее оценке, в выборах участвовали сильные политические игроки. Большинство тюменцев выбрали стабильность.

- Ключевым фактором стала преемственность. Александр Моор продролжит те программы и проекты, которые были начаты Владимиром Якушевым, - отметила эксперт.

Курс будет взят на инновационное развитие. Показательной в этом плане выглядит идея Александра Викторовича, озвученная при встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, о создании научно-образовательных центров для детей и молодежи. Продолжится работа по привлечению инвестиций.

- Есть все предпосылки для наращивания объемов жилищного строительства. Я думаю, при поддержке министра Минстроя Владимира Якушева нас ждут новые большие проекты, - предполагает Ярославова.

Продолжится развитие сельского хозяйства, причем с явным акцентом на инновации в фермерских хозяйствах. Аграрии будут переходить на использование высокотехнологичного оборудования.

Экономика региона также будет стремиться к обеспечению продовольствием базовыми продуктами питания автономных округов.

- У нас есть что производить и есть что обрабатывать. Могу предположить, что наряду с птицеводством будет развиваться мясо-молочное направление, производство овощей и зернобобовых культур, - дала прогноз Светлана Ярославова.

Предстоит также улучшить работу управляющих компаний, управление тепло-энергосетями и водоснабжением, увеличить объемы сноса ветхого и аварийного жилья. Именно такие моменты, волнующие жителей, выявили последние социальные опросы Центра изучения.