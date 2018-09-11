2018-09-11T09:38:08+03:00
Происшествия

В Тюмени сгорела грузовая ГАЗель с хлебом

Автомобиль загорелся во время движения
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени сгорела грузовая ГАЗель с хлебом. Фото vk.comВ Тюмени сгорела грузовая ГАЗель с хлебом. Фото vk.com
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ГАЗель, перевозившая хлеб, горела сегодня, 11 сентября, в Тюмени. Возгорание произошло на улице Широтной во время движения. Об этом сообщают очевидцы. Они также выложили фотографии с места происшествия. Потушить огонь самостоятельно водителю не удалось, оперативно были вызваны пожарные.

С пламенем боролись семь сотрудников МЧС и две пожарные машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Водитель от огня не пострадал. Но кабина выгорела. Поврежден также кузов. Автомобиль был загружен буханками хлеба, все они испорчены из-за дыма и пены.

Причины возгорания еще устанавливаются. Скорее всего, произошло замыкание электропроводки.

Причины возгорания еще устанавливаются. Фото vk.com

Причины возгорания еще устанавливаются. Фото vk.com

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