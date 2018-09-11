2018-09-11T08:40:07+03:00
Авто

Ремонт теплосетей: на улице Широтной в Тюмени два дня будут большие пробки

Сегодня утренний затор вырос задолго до часа пик
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ремонт теплосетей: на улице Широтной в Тюмени два дня будут большие пробкиРемонт теплосетей: на улице Широтной в Тюмени два дня будут большие пробки
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Два непростых дня придется провести жителям Тюмени, живущим в восточных микрорайонах города. Из-за реконструкции тепломагистрали у перекрестка улиц Монтажников и Широтной в утренний час пик в этой части города появились огромные пробки. Скорее всего, что вечером картина повторится.

Водители в соцсетях сокрушаются, что затор был сраннего утра. Проблемы с проездам появились на всех близлежащих улицах. Дороги буквально встали.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорога по улице Широтной у перекрестка с ул. Монтажников стояла в обоих направлениях. Скорость движения составляла всего 3-7 км/ч.

Ремонтные работы планируется вести 11 и 12 сентября. Поэтому водителям придется набраться терпения еще завтра. Объехать перекрытый участок можно по улицам Янтарной, Народной, Широтной, Суходольской.

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