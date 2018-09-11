2018-09-11T08:33:55+03:00
Происшествия

Тюменец совершил 36 преступлений меньше чем за год

Молодой вор-рецидивист украл у горожан более 280 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Тюмени за 10 месяцев совершил 36 преступлений. 30-летнего вор-рецидивист украл у горожан более 280 тысяч рублей. Теперь он вновь предстанет перед судом. Материалы его уголовного дела уже переданы в суд.

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчину обвиняют в 30 кражах и 6 покушениях на кражу.

Тюменец в июне 2017 года освободился из заключения и с августа заннимался воровством, пока в июне 2018 года его не задержали. Он промышлял по ночам в офисах и магазинах. Чтобы остаться незамеченным, одевал перчатки, шапку-балаклаву и с помощью отвертки с легкостью вскрывал пластиковые двери организаций, проникал в них и забирал деньги.

В основном добычей были незначительные суммы, но иногда попадались крупные суммы. Например, 21 августа 2017 года мужчина утащил 37 тысяч рублей из тату-салона по улице Широтной. В ходе следствия у злоумышленника изъяты перчатки, шапка-балаклава, отвертка и часть похищенных денег.

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