2018-09-11T08:01:42+03:00
Звезды

На набережной Тюмени герои игр и кино призвали горожан идти в библиотеки

В храмах книг теперь есть много новых творческих проектов
Маргарита КАЛИНКИНА
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На набережной Тюмени герои игр и кино призвали горожан идти в библиотеки. Фото tyumen-city.ruНа набережной Тюмени герои игр и кино призвали горожан идти в библиотеки. Фото tyumen-city.ru
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Ярко и познавательно провели вечер горожане, оказавшиеся на арт-пикнике на набережной Тюмени.

Каждый мог заняться английским, послушать стихи, посмотреть шоу с мечами, создать свой комикс и картину по быстрым техникам рисования. Здесь же состоялся костюмированный показ героев фильмов и игр местными косплеерами.

Всем этим теперь можно заниматься в библиотеках города. Храмы книг развивают новые направления и проекты. Именно с ними и знакомил горожан на арт-пикнике «Время идти ... в библиотеку» Центр культуры и творчества «Тюмень».

Завершился праздник совместным разрисовыванием УАЗа. Арт-объект пикника получился очень ярким и броским. А концерт группы «Космос» и танцевального коллектива «Silva» разогрел горожан. Зажигательные песни никому не дали замерзнуть, тюменцы с удовольствием танцевали и подпевали артистам.

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