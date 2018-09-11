Сергей Корепанов: тюменцы думают о своем будущем, поэтому выбрали Александра Моора

11 Сент. 07:09 2018-09-11T07:11:09+03:00

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Тюменская область продолжит курс на динамичное развитие, все важные социально-экономические проекты будут реализованы. Новый губернатор региона Александр Моор будет уделять самое серьезное внимание воплощению в жизнь майских указов президента России Владимира Путина. В этом убежден спикер областной Думы Сергей Корепанов.

- Жители Тюменской области – ответственные люди, имеющие четкую гражданскую позицию и думающие о своем будущем и будущем своих детей. Именно этим объясняется убедительная победа Моора на выборах, - подчеркнул Корепанов.

Он отметил, что Александр Викторович прошел подготовку резервистов на должность губернатора, а также имеет серьезный опыт работы в исполнительных органах власти, бизнесе, и на муниципальном уровне.

- Александр Моор много лет руководил самым крупным городом нашего региона, численность населения Тюмени, как известно, превышает 740 тысяч человек. Все это время ему приходилось решать множество самых непростых и весьма масштабных задач. И это у него получалось. Тюмень в последние годы регулярно лидирует в рейтинге столиц субъектов РФ. К тому же, Тюмень несколько лет подряд занимает первое место по качеству жизни среди городов с населением свыше 500 тысяч жителей, - добавил спикер регионального парламента.

Корепанов подчеркнул, что работая депутатом областной думы и представляя интересы ямальцев, не раз слышал, как северные пенсионеры, переехавшие в Тюмень, отмечали комфортность города, хорошее транспортное и медицинское обслуживание.

Напомним, что Александр Моор на выборах губернатора набрал 65,86%. За него отдали голоса 816 тысяч 253 избирателя в Тюменской области, на Ямале и в Югре.