Упала на кубик: 2-летняя тюменка от удара сильно рассекла голову

11 Сент. 06:43 2018-09-11T12:02:19+03:00

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Двухлетнюю девочку с раной на голове бригада скорой помощи в Тюмени доставила в больницу №2. У ребенка плохая сворачиаемость крови и молодые родители очень испугались за малышку. Кроха упала с дивана и ударилась о пластиковый кубик. Вмиг из раны полилась кровь, и никак не останавливалась.

- Инцидент произошел в воскресенье, 9 сентября, в 22.35. Через 9 минут после звонка медики были на месте. Они диагностировали у ребенка ушибленную рану на темечке размером 2х2 сантиметра, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.

К счастью, родителям самим удалось остановить кровь, наложив тугую повязку на голову, а затем холод на поврежденное место.

В приемном отделении ОКБ №2 ребенка обследовали в течение часа, в результате врачи не выявили сотрясение головного мозга и других негативных последствий. После оказанной помощи девочку выписали домой.

Всего за минувшие выходные, с 8 по 9 сентября, в стационары был доставлен 561 пациент. Бригады скорой спасли 85 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Экстренная медицинская помощь оказана 25 пациентам в состоянии комы или шока, 29 – с острым коронарным синдромом, 31 – с нарушением мозгового кровообращения.