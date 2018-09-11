11 Сент. 05:05 2018-09-11T05:05:40+03:00

Улицу Клары Цеткин в Тюмени частично ограничивают для транспорта Фото: Ольга Крыльцова

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Улицу Клары Цеткин в Тюмени частично ограничили для проезда транспорта. С полуночи 11 сентября до 10 часов 13 сентября будет закрыт участок в районе дома № 7.

Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения введены в связи с выполнением работ по реконструкции тепломагистрали.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Для объезда предлагается использовать ул. Белинского, ул. Таврическую, межквартальные проезды.