Улицу Клары Цеткин в Тюмени частично ограничивают для транспорта
У дома №7 пройдут земельные работы
Улицу Клары Цеткин в Тюмени частично ограничивают для транспортаФото: Ольга Крыльцова
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Улицу Клары Цеткин в Тюмени частично ограничили для проезда транспорта. С полуночи 11 сентября до 10 часов 13 сентября будет закрыт участок в районе дома № 7.
Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения введены в связи с выполнением работ по реконструкции тепломагистрали.
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Для объезда предлагается использовать ул. Белинского, ул. Таврическую, межквартальные проезды.