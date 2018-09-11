Погода 11 сентября в Тюмени: небольшой дождик и похолодание

11 Сент. 04:01 2018-09-11T04:01:53+03:00

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Вторник, 11 сентября, в Тюменской области будет облачным. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха составит +8,+13 градусов.

В Тюмени днем пройдет небольшой дождик, воздух прогреется всего до +9 градусов. Ветер будет от 4 до 10 м/с.

В народном календаре 11 сентября названо Иваном Постным. В этот день нельзя было есть ничего круглого: ни варить щи из круглого кочана, ни срезать головки мака, ни копать клубни картофеля, ни рвать яблоки. На Ивана Постного было принято убирать репу. «Репный праздник» отмечали скромно: без песен и без застолий, зато одаривали постной едой нищих и странников. Также было принято совершать поминовение всех воинов, погибших в сражениях.

С этого дня наступал большой поворот в природе: заканчивается лето, вместе с первыми заморозками приходит осень. По поведению разных птиц в этот день судили о погоде. Если на Ивана Постного летели на юг журавли — это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали — ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей — надеялись на хорошую погоду. Также замечали: лебедь летит к снегу, а гусь — к дождю.