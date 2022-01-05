Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 5 января 2022 года: 29 пациентов находятся на ИВЛ

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли 15 человек. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться, сделать прививку можно в любом из пунктов. Кроме того, тюменцам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 180 человек, с начала периода количество заразившихся составляет 91 024 жителя. На данный момент 18 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, а 29 – в тяжелом состоянии.

Фото: Яндекс статистика

Что касается выздоровевших, то за сутки от болезни излечились 215 человек, с начала пандемии – 82 433.

За последние сутки в России выявлено 15 903 человека с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 196 – (7,5%) без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 570 212 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 21 071 человек, с начала пандемии – 9 575 147. За сутки зафиксировано 834 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человек.