В Тюменской области с 30 декабря 2021 года снимают ряд антиковидных ограничений

Тюменская область достигла уровня вакцинации в 80% взрослого населения Фото: Александр Моор

Тюменская область выполнила план по вакцинации от COVID-19. Об этом написал губернатор региона Александр Моор в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

По его словам, область достигла уровня вакцинации в 80% взрослого населения, что является одним из лучших показателей в стране. Среди пожилых людей уровень вакцинированных еще выше – 90%.

– Именно поэтому оперативный штаб принял решение смягчить ограничительные меры, которые являются одними из самых строгих в стране. С 30 декабря разрешается работа предприятий общественного питания после 23 часов. Чтобы попасть в заведение в обозначенное время, посетителям надо будет предоставить QR-код или ПЦР-тест, – сообщил Александр Моор.

Кроме того, с 30 декабря до 20 января больше не нужен QR-код для посещения кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, цирка, фитнес-центров, аквапарков, спа-комплексов и термальных источников.

– Мы очень внимательно смотрим за обстановкой. В зависимости от ситуации, возможно как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение. Но все-таки я надеюсь, что высокий уровень вакцинации, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других защитных мер позволят нам и дальше снижать количество заболевших, – заявил Александр Викторович.