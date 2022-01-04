Голышмановских пенсионеров привлекли к изотерапии

Фото: комплексный центр соцобслуживания населения Голышмановского городского округа

Голышмановские пенсионеры начали заниматься изотерапией. Занятия организуют специалисты местного комплексного центра соцобслуживания населения для групп дневного пребывания. На данный момент занятия посещают более 50 человек.

– Лечение и решение разнообразных проблем с помощью изобразительного искусства очень популярно и доступно многим. Пожилой человек может выразить себя, свои мысли, переживания, эмоции и чувства (все, что скрыто в его внутреннем мире) с помощью линий, форм и цветов на бумаге или холсте. Это эффективный и действенный метод для профилактики деменции. Также он помогает справиться с негативными эмоциями, снять нервно-психическое напряжение, – рассказала психолог Юлия Старикова.

Также она уточнила, что изобразительная деятельность позволяет восполнить дефицит общения и построить более гармоничные отношения с окружающими.

Для арт-терапии используют разные художественные материалы: от карандашей до глины.