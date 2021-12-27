Погода в Тюмени на неделю с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022-го: вполне комфортная температура воздуха

В Тюмени на неделе с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 будет стоять морозная, но вполне комфортная погода. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022-го будет стоять морозная, но вполне комфортная погода. В один из дней резко похолодает, зато выглянет солнце.

Сегодня, 27 декабря, к ночи похолодает до 16 градусов ниже нуля. Завтра днем температура наружного воздуха немного увеличится – до тринадцати, ожидается переменная облачность. Ночью станет морозно – до минус 20. Такая же температура будет в среду днем. Но в этот день из-за плотных туч выглянет солнце. Его лучами горожане смогут наслаждаться всего один день.

В четверг снова станет немного теплее. Несмотря на то что в ночь на 30 декабря будет стоять крепкий сибирский мороз (-21), днем ждет довольно комфортная температура – около 16 градусов ниже нулевой отметки.

В последний день уходящего 2021 года осадков не будет. Подует юго-западный ветер со скоростью 5-6 метров. Его порывы достигнут 10 метров в секунду.

В ночь на первое января 2022 года будет около 12 градусов со знаком минус (днем – минус 9), пойдет снег, ветер стихнет до трех метров в секунду. В воскресенье ожидается пасмурная погода и небольшой снег, около минус 8 градусов.

Что касается следующей недели, то в понедельник температура наружного воздуха, по предварительным данным местных синоптиков, опустится до минус 13 градусов. Однако уже в среду будет всего минус 4.

Здесь мы рассказываем подробно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Тюмени в этом году. Напомним, что предыдущий Новый год приходилось встречать чуть ли не при экстремально низкой температуре. В этом же году можно спокойно погулять и насладиться ночным городом.

К счастью для многих (но не для коммунальщиков), по прогнозам местных синоптиков, в последний день уходящего года и первый наступающего областную столицу засыплет снегом. Особенно этому обстоятельству будет рада детвора, которая в эту новогоднюю ночь ляжет спать позже, чем обычно. Снегопад начнется в следующую пятницу уже около 8 утра.