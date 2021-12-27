Итоги 2021 года: генеральный директор УСТЭК – о ремонте теплосетей и новых технологиях. Фото - УСТЭК,

Хоть за окном стоят морозы, тюменцы наслаждаются теплом в своих домах и квартирах. На протяжении более четырех лет УСТЭК обеспечивает жителей тепловой энергией. О том, как прошел 2021 год для компании, как проходила подготовка к очередному отопительному сезону, чего удалось достичь и какие планы намечены на будущий год – рассказал генеральный директор Александр Перекальский.

– Можно ли сказать, что ремонтный сезон в Тюмени завершен, что город полностью готов к еще ожидающим нас морозам?

– Город к зиме готов – паспорт готовности был получен еще в октябре. Ремонтный сезон в Тюмени длится с мая по сентябрь, тогда-то мы и проводим масштабные работы по капитальному ремонту. С наступлением отопительного периода такие работы проводить невозможно, и, если вы видите, что сейчас где-то раскопано и идет ремонт, это значит, что на изношенном участке теплотрассы произошло повреждение и наши бригады его устраняют – проводят внеплановый ремонт.

Часто нас упрекают в том, что бригады ремонтируют одни и те же участки теплотрасс. Не разобравшись до конца в вопросе, некоторые жители ставят под сомнение квалификацию наших работников… Первое, что хочу сказать, что в УСТЭК работают профессионалы. Причем не просто работают, а работают с душой, с теплом, с заботой о потребителях. Каждый из нас понимает свою ответственность за благополучие жителей, поэтому делает свою работу на совесть. По-другому в теплоэнергетике просто никак.

А гарантировать отсутствие повреждений на сетях можно только после их капитального ремонта. Именно тогда замене подлежит протяженный участок тепловой сети. Когда же зимой случается инцидент на теплотрассе, то сотрудники УСТЭК меняют лишь тот участок трубы, где произошел порыв – у нас есть только сутки на отключение теплоснабжения потребителей для проведения ремонтных работ. Поэтому бывают случаи с повторными повреждениями, когда, отремонтировав трубу в одном месте, мы производим запуск теплоносителя, и ее рвет на соседнем участке. Такие участки теплотрасс в городе нам известны и все они поочередно добавляются в план капитальных ремонтов. Приоритет отдается теплотрассам, расположенным в густонаселенных районах. И за 4 ремонтных сезона мы капитально отремонтировали около 70-ти км тепловых сетей.

Фото - УСТЭК,

– Какой объем работ удалось провести за этот ремонтный сезон?

– Ремонтная кампания 2021 года выполнена в полном объеме, плюсом мы взяли в работу 3 дополнительных участка. Итого мы заменили 80 участков общей протяженностью почти 20 км. Кроме того, мы модернизировали 2 котельные установки - в районе п. Матмассы и ДОК Красный октябрь.

Среди важных линейных объектов 2021 года – магистраль по улице Широтная. Новый участок соединил между собой реконструированные в предыдущие годы сети и завершил обновление значимой тепловой магистрали города, проложенной вдоль улицы Широтной. Это очень важно для теплоснабжения всей новой части города, которая запитана от ТЭЦ-2.

Еще один серьезный объект этого года – магистраль по улице Эрвье. Там мы реконструировали 2 участка общей протяженностью 350 метров. Поскольку территория отличается высоким уровнем грунтовых вод, трубопроводы практически всегда находились в воде. Сейчас на месте старых труб появились два новых участка. Они герметично изолированы пенополиуретаном и проложены в железобетонных каналах, дополнительно защищенных от воды.

– С какими еще сложностями вы столкнулись во время подготовки к зимнему периоду?

Подготовка теплосетевого комплекса к зиме в этом году шла в условиях стремительного роста цен на трубную продукцию и материалы – металл, пластик, бетон. Поставщики трубной продукции испытывали определенные сложности, мы тоже не исключали возникновение форс-мажора. Однако благодаря трехлетнему планированию и раннему заключению договоров ремонтная и инвестиционная программы УСТЭК были выполнены в полном объеме.

– Почему каждый год проводятся гидравлические испытания, а порывы все равно происходят?

– Гидравлические испытания позволяют выявить и устранить многие дефекты на трубопроводах, но здесь важно отметить, что проверка теплотрасс на прочность летом не позволяет определить 100% мест потенциальных повреждений. В соответствии с требованиями испытания тепловых сетей выполняются температурой теплоносителя не более 45° С.

А зимой с понижением температуры наружного воздуха, температура теплоносителя повышается до 100 и более градусов. В те дни, когда погода существенно меняется, все службы УСТЭК работают в режиме повышенной готовности и нагрузки. Трубы могут подвергаться температурной деформации, которая может стать причиной технологических повреждений. В некоторых районах Тюмени ситуация осложняется коррозионным износом трубопроводов, вызванным подтоплением грунтовыми водами.

Фото - УСТЭК,

– Как обстоят дела в частном секторе города?

– Теплоснабжение частного сектора – это тема для отдельного разговора. Сейчас наши бригады тратят много сил на то, чтобы поддерживать работоспособность теплотрасс в частном секторе. Дело в том, что сети в частном секторе проложены были в начале 90-х самими владельцами домов без соблюдения технических норм и правил, с грубыми нарушениями. Долгое время сети обслуживались самими жителями, а потом были переданы в УСТЭК.

Поскольку капитальный ремонт теплотрасс в частном секторе не эффективен – затраты на него такие же, как и на ремонт теплотрасс, по которым тепловая энергия поставляется к многоквартирным домам, Администрация города разработала программу по переводу жителей частного сектора на индивидуальное (газовое отопление), согласно которой из городского бюджета для перевода на газ одного домовладения выделяется 130 тысяч рублей. В планах перевести все дома частного сектора на индивидуальное отопление.

– Есть ли у тюменцев возможность как-то сэкономить на тепле?

– Экономить на тепле не только можно, но и нужно. Мы за то, чтобы тюменцы разумно расходовали тепло. Чтобы не было перерасхода и слишком жарко в квартирах, нужно регулировать расход тепловой энергии в целях её сбережения. Сделать это может организация, обслуживающая дом. Например, можно установить в доме индивидуальный тепловой пункт, заменить стеклопакеты, утеплить входные двери.

Многие энергосберегающие мероприятия могут производить и сами жильцы, чтобы не допускать перегрева квартиры. Каждый лишний градус может обойтись дополнительными 6% оплаты за тепло. Рекомендуем установить теплоотражающие экраны за батареями, не закрывать батареи шторами, сушками для белья, мебелью, радиаторными экранами, положить на пол ковер и следить за закрытием дверей в подъездах, окон - в местах общего пользования.

Если батареи слишком горячие, то сократить потребление тепла в квартире владелец может специальным регулировочным вентилем на радиаторе. Стоит отметить, что такая мера более эффективна, чем привычное многим открытие форточки, ведь в данном случае вы регулируете не только температуру в помещении, но и объём потреблённой тепловой энергии в квартире и, как следствие, во всём доме, а соответственно уменьшаете свой счёт.

– Чего ожидать тюменцем в новом году? Какие цели намечены?

– Уже сейчас мы активно готовимся к ремонтной кампании 2022 года. Объекты капитальных ремонтов и реконструкции уже определены, идет подготовка к закупочным процедурам для заключения договоров. Планируем капитально отремонтировать или реконструировать более 15 км тепловых сетей и более 2 км построить в рамках технологического присоединения. Также мы продолжим модернизацию котельных. В планах на 2022 год – реконструкция муниципальной котельной в районе поселка ММС.