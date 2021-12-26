Два фейерверка устроят в Голышманово в Новый год

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В Голышмановском округе будет два новогодних фейерверка. Такое решение приняли муниципальная власть и организаторы праздничных мероприятий по результатам интернет-голосования, проведённого среди населения округа.

В социальных сетях предложили два варианта времени запуска фейерверка в посёлке Голышманово: в 19 часов 31 декабря и в час ночи первого января. Количество голосов было практически одинаковым. В итоге, учли мнения и тех, кто хотел полюбоваться салютом вместе с детьми и тех, кто высказался за сохранение традиции.

Жители округа смогут проводить уходящий год на центральной площади посёлка Голышманово 31 декабря. В шесть часов вечера там состоится праздничная концертно-развлекательная программа, а следом – мини-салют. Залпы основного фейерверка традиционно прогремят в час ночи первого января 2022 года.

Принятое решение власти голышмановцы поддержали в соцсетях одобрительными комментариями.