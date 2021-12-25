В Тюмени самолет сел сразу после взлета из-за отказа двигателя

Скриншот с видео Мкртич Мкртчяна

В тюменском аэропорту Рощино пассажиры Boeing 737, который летел в Ереван, заметили вспышки по левому борту, после чего лайнер остановился. Рейс отложили до 17:00 по местному времени. На борту находились176 пассажиров, из них 18 детей.

Авиаинцидент произошел сегодня, 25 декабря. Очевидец сообщает, что при взлете сначала послышался взрыв, затем в иллюминаторе с левой стороны борта стало видно пламя из загоревшегося двигателя. Самолет приземлился. Рейс отменили. Часть пассажиров отправилась по домам, часть остались в воздушной гавани.

- Рейс «Тюмень-Ереван» отменен по техническим причинам. Вылет до Еревана запланирован в 17 часов 25 декабря, сообщила пресс-служба аэропорта Рощина корреспонденту «Комсомольской правды –Тюмени».

При этом было сделано уточнение, что никаких инцидентов в аэропорту не происходило.

Тем временем Уральская транспортная прокуратура подтвердила факт чрезвычайного происшествия.

- Произошла задержка чартерного рейса 9875 по маршруту Тюмень – Ереван авиакомпании "ЮТэйр". В процессе разбега самолета командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя. Прекратил разбег, вернулся на стоянку. Расчетное время вылета 17:00 минут местного времени. Будет произведена замена воздушного судна. Предварительная причина задержки -техническая неисправность, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в СК, после взлета самолет сразу сел в аэропорту вылета из-за отказа левого двигателя. В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждения на воздушном судне не обнаружено. Проводится проверка.

Кстати, помпаж – это срывной режим работы авиационного турбоактивного двигателя. Он сопровождается хлопками, дымом и мощной вибрацией, которую ощутили пассажиры судна.

В настоящее время оставшимся в аэропорту пассажирам представителем авиакомпании оказываются необходимые услуги по размещению и питанию.